Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей

Расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей, сообщается в постановлении правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» на портале правовой информации.

Как сообщается в постановлении, расходы на реализацию программы по подготовке и проведению ЧМ-2018 увеличились до 638 млрд 842,6 млн рублей. Из федерального бюджета будет выделено 350 млрд 451,1 млн, из бюджета субъектов федерации – 92 млрд 212,2 миллиона. Физические лица выделят 196 млрд 179,3 млн рублей.

В сентябре стало известно, что расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 1,4 млрд рублей и составили до 619 млрд 670,5 млн рублей.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.