Вячеслав Фетисов: Лишение спортсменов призовых может стать методом борьбы с допингом
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о своим видении эффективных методов борьбы с допингом.
- Я думаю, эта мера (лишение призовых денег) может стать одной из комплекса мер, который сейчас прорабатывается. Нужно этот вопрос просто проговорить, проработать. По словам Фетисова, «необходимо продумывать инструменты, каким образом стимулировать спортсменов, чтобы они думали о том, что нельзя употреблять допинг, что нельзя этим заниматься, - цитирует Фетисова агентство ТАСС.
На этой неделе, в четверг, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически