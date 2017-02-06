В «Лужниках» установят около трех тысяч камер видеонаблюдения

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в конце февраля — начале марта 2017 года на территории спортивного комплекса «Лужники» начнутся работы по монтажу камер видеонаблюдения.

- Сегодня в «Лужниках» уже стоит 400 камер — после установки новых они будут объединены в общую систему наблюдения. Работы по монтажу планируется завершить к лету. На территории комплекса будет создан единый периметр безопасности, - цитирует Хуснуллина RT со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что на территории комплекса будет установлено около 1600 камер, а еще 1300 — непосредственно на арене.

Ранее Хуснуллин сообщил, что монтаж кресел на трибунах для болельщиков на стадионе «Лужники» завершится в феврале.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.

