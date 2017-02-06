Матчи теннисного турнира в Петербурге посетили 16 750 зрителей
Игры турнира St.
Petersburg Ladies Trophy-2017, который прошел с 30 января по 5 февраля в
Петербурге, посетили суммарно 16 750 человек, сообщили «Советскому спорту
в Санкт-Петербурге» в дирекции турнира.
Основная часть турнира проходила на «СИБУР Арене»,
матчи первых раундов одиночного турнира, а также большинство встреч парного
проводились в Центре тенниса «Динамо».
Напомним, победительницей Spb Ladies Trophy-2017 стала француженка Кристина Младенович, для которой этот титул стал первым в карьере. Лучшей из россиянок стала Наталья Вихлянцева, она дошла до полуфинала. В парном разряде победу одержал дуэт Елена Остапенко (Латвия)/ Алисия Росольска (Польша).
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