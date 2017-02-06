«Би-2», «Чайф» и «Танцы Минус» примут участие в музыкальном фестивале на стадионе на Крестовском
22 февраля на новом
стадионе в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Радио «Зенит».
В концерте примут участие «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет»,
«Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters и другие исполнители. Это будет
второе тестовое мероприятие на стадионе.
Напомним, 11 февраля на арене пройдет первое официальное
мероприятие «Первый посетитель», на котором выступят байкеры из петербургских
байк-клубов.
На 23 апреля запланирован первый официальный матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром».
Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)
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