«Би-2», «Чайф» и «Танцы Минус» примут участие в музыкальном фестивале на стадионе на Крестовском

22 февраля на новом стадионе в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Радио «Зенит».

В концерте примут участие «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters и другие исполнители. Это будет второе тестовое мероприятие на стадионе.

Напомним, 11 февраля на арене пройдет первое официальное мероприятие «Первый посетитель», на котором выступят байкеры из петербургских байк-клубов.

На 23 апреля запланирован первый официальный матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром».

Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)