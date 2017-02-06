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ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В городе Парк Сити (штат Юта, США) проходит молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам.

Настоящий фурор произвели три российских спортсмена в мужском скиатлоне - комбинированной гонке на 30 километров со сменой лыж. Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли первые три места на этой дистанции. Их разделил лишь фотофиниш. На финише россияне решили «подурачиться».

Спортсмены схватились за лыжные палки друг друга и решили пересечь финишную ленту вместе.

В итоге победа досталась Александру Большунову, который показал итоговое время 1 час 15 минут и 31,5 секунды, Алексей Червоткин проиграл 0,2 секунды. «Бронза» - у Дениса Спицова, уступившего 0,5 секунды.

«Никогда раньше такого не видел. О чем они думали? Должен быть один победитель. Очень странный способ для финиша», - сказал норвежский лыжник Крисандер Хольт в интервью Dagbladet. Сам норвежец финишировал 25-м.

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