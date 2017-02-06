Бывший тренер «Динамо» и «Шинника» Алексей Петрушин возглавил «Ордабасы»
Российский специалист Алексей Петрушин назначен главным тренером казахстанской команды «Ордабасы».
Петрушин сменил на этом посту Бахтияра Байсеитова, который в январе перешел на должность президента «Ордабасы».
Ранее 65-летний Петрушин уже тренировал в Казахстане «Спартак» из Семея (2014-2015 годы) и алма-атинский «Кайрат» (2004-2006). Также он возглавлял тюменский «Динамо-Газовик», тульский «Арсенал», московское «Динамо» (1999), ярославский «Шинник» (2000), подмосковные «Химки», минское «Динамо», липецкий «Металлург», саратовский «Сокол».
Алексей Петрушин назначен главным тренером ФК "Ордабасы". / / Алексей Петрушин / Общая информация <.. https://t.co/1xIV8Ea3Mt— FC ORDABASY (@Ordabasy_FC) 5 февраля 2017 г.
По итогам чемпионата Казахстана-2016 клуб «Ордабасы» занял четвертое место.