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Бывший тренер «Динамо» и «Шинника» Алексей Петрушин возглавил «Ордабасы»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский специалист Алексей Петрушин назначен главным тренером казахстанской команды «Ордабасы».

Петрушин сменил на этом посту Бахтияра Байсеитова, который в январе перешел на должность президента «Ордабасы».

Ранее 65-летний Петрушин уже тренировал в Казахстане «Спартак» из Семея (2014-2015 годы) и алма-атинский «Кайрат» (2004-2006). Также он возглавлял тюменский «Динамо-Газовик», тульский «Арсенал», московское «Динамо» (1999), ярославский «Шинник» (2000), подмосковные «Химки», минское «Динамо», липецкий «Металлург», саратовский «Сокол».

По итогам чемпионата Казахстана-2016 клуб «Ордабасы» занял четвертое место.

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