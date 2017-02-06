Представитель Миранчука: Алексея на 100% в «Локомотиве» не будет
Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что игрок практически наверняка покинет столичный клуб.
«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро», - приводит слова Шпинева «Спорт FM».
По словам представителя игрока, 10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по Миранчуку.
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