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Представитель Миранчука: Алексея на 100% в «Локомотиве» не будет

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что игрок практически наверняка покинет столичный клуб.

«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро», - приводит слова Шпинева «Спорт FM».

По словам представителя игрока, 10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по Миранчуку.

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