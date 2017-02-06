Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за применение допинга
Тренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.
В
январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате
которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне,
подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры к нарушителям антидопинговых правил.
- Мы написали отдельное письмо в IBU 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции. Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общий текст, - цитирует Шлоквика NRK.
Напомним, 9 - 19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону. За день до старта турнира пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будет обсуждаться обращение спортсменов и тренеров.