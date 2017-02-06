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«Локомотив» хочет арендовать у «Челси» полузащитника Лофтуса-Чика

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Московский «Локомотив» ведет переговоры с лондонским «Челси» об аренде английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает chelseablues.ru.

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин. «Локомотив» готов заплатить за аренду 21-летнего англичанина 1,5 миллиона евро. 

Лофтус-Чик является воспитанником «Челси», за основную команду он провел 16 матчей и забил один мяч. В 2016 году полузащитник стал лучшим молодым игроком «Челси». В текущем сезоне футболист вышел на поле в двух матчах АПЛ. 

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