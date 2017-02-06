Коэффициент на победу Федора Емельяненко в бою против Митриона постоянно падает

19 февраля на турнире Bellator 172 российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет бой против американца Мэтта Митриона.

Изначально небольшим фаворитом у букмекеров был Последний император. Коэффициент на его победу равнялся 1,8, в то время, как на победу американца — 1,9.

Однако, чем ближе поединок, тем коэффициент на победу россиянина падает. Неделю назад он был равен 1,7, а на данный момент — 1,62. На победу Митриона сейчас коэффициент равен 2,15.