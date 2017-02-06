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Олег Браташ: На Кубке Словакии сыграют все три вратаря олимпийской сборной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ сообщил, что на предстоящем Кубке Словакии сыграют все три вратаря, вызванные в команду.

Тутнир пройдет с 10 по 11 февраля. За день до его открытия россияне сыграют со словаками в товарищеском матче. В команду были вызваны голкиперы Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра») и Игорь Бобков («Адмирал»).

«У вратарей, как и у полевых игроков, основная задача - посмотреть всех. Кто лучше себя покажет, это только игры покажут. Как игроков мы не делим на первую пятерку и вторую, так и вратарей не делим на первого, второго и третьего. Планируем, что всем дадим себя проявить. Вероятность, что все три вратаря сыграют по матчу, велика», - сказал Браташ.



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