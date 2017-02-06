Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы Джошуа

Источник:  Evening StandardКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом все Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Когда я потерпел второе поражение в карьере, проиграв Хасиму Рахману в 2001 году, критики и недоброжелатели уверяли, что со мной покончено. Но истина оказалась иной. Они лишь распалили пламя, угасавшее во мне. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал Рахмана в четвертом раунде реванша.

Все, чего я хотел, — это показать сомневающимся их неправоту. Будет ли это иметь место в случае с Кличко? Разожжет ли в нем пламя поражение от Тайсона Фьюри? Теперь Кличко знает, что вновь должен тяжело работать. Это может мотивировать его на один большой бой, - заявил Льюис.

На стадионе «Уэмбли» за ходом боя будут наблюдать 90 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что на поединок Кличко - Джошуа уже продано более 80 тысяч билетов. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году: встречу Карла Фроча с Джорджем Гроувзом на арене смотрели около 77 тысяч болельщиков.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа и Владимир Кличко разыграют в Лондоне чемпионский пояс IBF (ныне принадлежащий британцу), а также титул WBA.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Кличко: Бой с Джошуа – самое большое испытание, Энтони является копией меняЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Во время перерыва я не сидел на диване, попивая пивоУкраинский тяжеловес Владимир Кличко рассказал, как проводил время после боя с британцем Тайсоном-Фьюри, который состоялся в ноябре 2015 года.Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»Украинский тяжеловес Владимир Кличко настраивается на ответственный поединок с британцем Энтони Джошуа за два чемпионских пояса.На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиковТитульный бой в тяжелом весе Энтони Джошуа - Владимир Кличко может побить рекорд посещаемости боксерского поединка в Великобритании.Тренер Кличко: Владимир шокирует всех, бой с Джошуа долго не продлитсяДжеймс Али Башир , тренер украинского боксера Владимира Кличко, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа.Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должноТренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир призвал боксерских чиновников к более решительной борьбе с нарушителями антидопинговых правил.На бой Джошуа – Кличко продано более 80 тысяч билетовКак сообщает издание BoxingScene, на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Деонтей Уайлдер: Хотел бы сразиться с победителем боя Кличко – ДжошуаЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о своим дальнейших планах.IBF обязала победителя боя Кличко - Джошуа встретиться с ПулевымIBF назначила болгарского тяжеловеса Кубрата Пулева официальным претендентом в предстоящем бою за чемпионский титул.Владимир Кличко встретился с 110-летней фанаткойУкраинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко встретился со своей самой возрастной фанаткой. Он указал, что ей 110 лет.Победитель боя Кличко – Джошуа сразится с Луисом Ортисом37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис в 2017 году проведет титульный поединок с победителем противостояния Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Владимир Кличко получил специальную награду от AIBAУкраинский тяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса «Легенды бокса» за достижения в мировом спорте.На бой Кличко – Джошуа продано уже 50 000 билетовНа сегодняшний день реализовано уже 50 000 билетов на предстоящий бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко.Джошуа собирается сразиться против Пулева после боя с КличкоБританский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа (18-0) после боя с украинцем Владимиром Кличко (64-4) уже думает о другом сопернике.Владимир Кличко: Шансы в моем бою с Джошуа - 50 на 50Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от своего поединка с британцем Энтони Джошуа.Самые дешевые билеты на бой Джошуа – Кличко стоят по 40 евроНачались продажи на поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и претендентом из Украины Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Побив Кличко, я смогу стать легендойЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа уверен, что поединок с Владимиром Кличко может стать важнейшей вехой в его карьере.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»
Футбол
Матч 16-го тура примеры «Валенсия» - «Реал» состоится 22 февраля на «Месталье»
Футбол
Владимир Абрамов: Это очень здорово для Кубка Конфедераций, что на него поедет Камерун, а не Египет…
Футбол
Зе Луиш: Чувствую душевную боль, когда не могу принимать участия в матчах
Бокс
Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы Джошуа
MMA
Коэффициент на победу Федора Емельяненко в бою против Митриона постоянно падает
Футбол
«Крылья Советов» интересуются нападающим «Генгама»
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать у «Челси» полузащитника Лофтуса-Чика
Биатлон
Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за применение допинга
все новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Леннокс Льюис
Леннокс Льюисвсе новости