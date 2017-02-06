Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы Джошуа

Экс-чемпион мира в тяжелом все Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Когда я потерпел второе поражение в карьере, проиграв Хасиму Рахману в 2001 году, критики и недоброжелатели уверяли, что со мной покончено. Но истина оказалась иной. Они лишь распалили пламя, угасавшее во мне. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал Рахмана в четвертом раунде реванша.



Все, чего я хотел, — это показать сомневающимся их неправоту. Будет ли это иметь место в случае с Кличко? Разожжет ли в нем пламя поражение от Тайсона Фьюри? Теперь Кличко знает, что вновь должен тяжело работать. Это может мотивировать его на один большой бой, - заявил Льюис.

На стадионе «Уэмбли» за ходом боя будут наблюдать 90 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что на поединок Кличко - Джошуа уже продано более 80 тысяч билетов. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году: встречу Карла Фроча с Джорджем Гроувзом на арене смотрели около 77 тысяч болельщиков.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа и Владимир Кличко разыграют в Лондоне чемпионский пояс IBF (ныне принадлежащий британцу), а также титул WBA.