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Игорь Бобков: Приглашение в сборную не выбьет меня из колеи

Источник:  ТАССКомментарии

Вратарь «Адмирала» Антон Бобков уверен, что участие в Кубке Словакии в составе олимпийской сборной России не выбьет его из игрового ритма перед решающими матчами владивостокского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

«Адмирал» находится на седьмом месте в Восточной конференции, но еще не гарантировал себе участия в плей- офф.

Матчи Кубка Словакии пройдут 9-11 февраля.

«Понятно, что сейчас в КХЛ боремся за плей-офф: у некоторых ребят выходные, меня пригласили в сборную, но это не выбьет из колеи. Стараемся держать себя в форме, тем более когда ты играешь постоянно, чувствуешь себя в тонусе, - сказал Бобков. - Будет три дня тренировок, стараемся держать игровой ритм. Игры будут, будет попроще, а там вернемся и будем в форме.  Сразу после турнира в Словакии у нас игра в Ярославле, прилетим, сядем на автобус с командой и поедем», - цитирует Бобкова ТАСС.



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