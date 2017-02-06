Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зе Луиш: Чувствую душевную боль, когда не могу принимать участия в матчах

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свое возвращение в общую группу красно-белых. 

- Я счастлив вернуться к тренировкам в общей группе, сегодня было мое полноценное занятие. Я чувствовал себя очень хорошо и доволен этим. День был тяжелым, особенно утренняя тренировка. Было много беговой работы. Понятно, что пришлось помучиться, попотеть, но это необходимо. Пусть сегодня нам было тяжело, но сейчас нам нужна работа и только работа, потом будет легче. Покажите мне игрока, который любит тренироваться без мяча. Вы не найдете ни одного такого футболиста в мире. Что касается бразильцев, то это очень техничные ребята, потому что любят возиться с мячом. 

Я чувствовал себя плохо, когда не мог принимать участие в матчах. Для меня это душевная боль. Я очень переживаю в дни матчей, жду-не дождусь стартового свистка. На сборе в Эмиратах успокаивал себя тем, что пока по состоянию здоровья не могу принимать участие в матчах. Говорил себе, что игры будут в будущем. 

Я очень рассчитываю играть. Но вопрос в том - наберу ли я необходимую форму. Главное, все сделать грамотно и подвестись к этим матчах в хорошем физическом состоянии, а я потерял много времени. Сейчас буду набирать форму, буду напрягаться на тренировках. Надеюсь, что смогу принять участие в каких-то контрольных встречах, - цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака». 

Напомним, что Зе Луиш  выступает за «Спартак» с 2015 года и с тех пор провел 40 матчей в составе красно-белых и забил 15 мячей.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Крылья Советов» интересуются нападающим «Генгама»«Крылья Советов» заинтересованы в приобретении форварда французского «Генгама» Янниса Салибура, сообщил ТАСС источник в самарском клубе.«Локомотив» хочет арендовать у «Челси» полузащитника Лофтуса-ЧикаМосковский «Локомотив» ведет переговоры с лондонским «Челси» об аренде английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает chelseablues.ru.Представитель Миранчука: Алексея на 100% в «Локомотиве» не будетПредставитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что игрок практически наверняка покинет столичный клуб.«Би-2», «Чайф» и «Танцы Минус» примут участие в музыкальном фестивале на стадионе на Крестовском22 февраля на новом стадионе в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Радио «Зенит».«Ростов» обыграл «Тромсе»В Белеке завершился последний контрольный матч «Ростова» на втором сборе.Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка АфрикиХавбек «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включен в символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций-2017.Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился своим видением ближайших перспектив клуба.Валерий Петраков: «Томь» хочет подписать контракт с РиеройГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Альбертом Риерой.Эрнани: В Петербурге успел походить по магазинам, я фанат шоппингаПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об адаптации в команде и своем хобби.Максимов вернулся в общую группу «Арсенала»Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов приступил к тренировкам в общей группе.Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Смородская может стать президентом «Балтики»Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике».Амир Натхо: Всему, что умею, научил отецАмир Натхо: Всему, что умею, научил отецК 20 годам у этого полузащитника оформилась яркая, если судить по названиям клубов, биография: «Барселона», ЦСКА, «Краснодар».Полузащитник «Терека» Иванов может продолжить карьеру в СШАПолузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает «Матч ТВ».ЦСКА – «Эсбьерг». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В рамках контрольного матча на сборе в Компоаморе московский ЦСКА сыграет с датским «Эсбьергом».Джефферсон Фарфан: От игры к игре мы будем становиться все лучшеПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан подвел итоги матча с «Сенаном Бельмаре» (0:2) на сборе в Испании.Доменико Кришито: Увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился голЗащитник «Зенита» Доменико Кришито - о забитом мяче в ворота «Оденсе» (1:1).ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поляЗащитник «Зенита» Доменико Кришито открыл счет в товарищеском матче с датским клубом «Оденесе». Он поразил ворота соперника ударом со своей половины поля, воспользовавшись оплошностью вратаря.Гол Павлюченко принес «Уралу» ничью в матче с «Радом»Товарищеский матч между «Уралом» и сербским «Радом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»
Футбол
Матч 16-го тура примеры «Валенсия» - «Реал» состоится 22 февраля на «Месталье»
Футбол
Владимир Абрамов: Это очень здорово для Кубка Конфедераций, что на него поедет Камерун, а не Египет…
Футбол
Зе Луиш: Чувствую душевную боль, когда не могу принимать участия в матчах
Бокс
Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы Джошуа
MMA
Коэффициент на победу Федора Емельяненко в бою против Митриона постоянно падает
Футбол
«Крылья Советов» интересуются нападающим «Генгама»
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать у «Челси» полузащитника Лофтуса-Чика
Биатлон
Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за применение допинга
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости