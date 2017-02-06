Зе Луиш: Чувствую душевную боль, когда не могу принимать участия в матчах

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свое возвращение в общую группу красно-белых.

- Я счастлив вернуться к тренировкам в общей группе, сегодня было мое полноценное занятие. Я чувствовал себя очень хорошо и доволен этим. День был тяжелым, особенно утренняя тренировка. Было много беговой работы. Понятно, что пришлось помучиться, попотеть, но это необходимо. Пусть сегодня нам было тяжело, но сейчас нам нужна работа и только работа, потом будет легче. Покажите мне игрока, который любит тренироваться без мяча. Вы не найдете ни одного такого футболиста в мире. Что касается бразильцев, то это очень техничные ребята, потому что любят возиться с мячом.

Я чувствовал себя плохо, когда не мог принимать участие в матчах. Для меня это душевная боль. Я очень переживаю в дни матчей, жду-не дождусь стартового свистка. На сборе в Эмиратах успокаивал себя тем, что пока по состоянию здоровья не могу принимать участие в матчах. Говорил себе, что игры будут в будущем.

Я очень рассчитываю играть. Но вопрос в том - наберу ли я необходимую форму. Главное, все сделать грамотно и подвестись к этим матчах в хорошем физическом состоянии, а я потерял много времени. Сейчас буду набирать форму, буду напрягаться на тренировках. Надеюсь, что смогу принять участие в каких-то контрольных встречах, - цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака».

Напомним, что Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года и с тех пор провел 40 матчей в составе красно-белых и забил 15 мячей.