M-1 Challenge 74. Денес Карвальо сразится против Малыгина

18 февраля открывать международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 будет бой между Денесом Карвальо (Бразилия, 5-1) и Вадимом Малыгиным (Сечь PRO и MMA-Север, 7-2-1).

Денес Карвальо является чемпионом своего штата по тайскому боксу и обладает синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. Он представляет собой пример достаточно универсального бойца и у него поровну побед как нокаутами, так и болевыми и удушающими приемами. Еще два его боя дошли до судейского решения, один он выиграл, а в одном уступил и это поражение на сегодняшний момент – единственное в послужном списке. Предстоящий дебют на M-1 Challenge станет для него первым боем за пределами родной страны.

Вадим Малыгин по прозвищу Bad Santa появился в рейдже M-1 Challenge в статусе одного из главных проспектов легчайшего веса, который до того одержал в профессиональных боях 6 досрочных побед при одном поражении по раздельному решению судей. Однако выход на новый уровень оказался весьма непростым и сперва Вадим отбился вничью с Ибрагимом Наврузовым, а затем был нокаутирован Моктаром Бенкаси. После этого Малыгин одержал победу над бразильским бойцом Карлосом Эдуардо де Азеведо на турнире Parma Fights и намерен в бою с еще одним бразильцем все же одержать первую победу под знаменами M-1 Global.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10

(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6

(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 4-2 - Артур Тюльпаров (Аллигатор), 1-0

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 10-5 - Евгений Мякинкин (Самбо-Питер), 14-7

(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3

(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0

(До 62 кг), Дмитрий Орлов (Украина), 12-6 - Михаил Кузнецов (Александр Невский), 5-2

(До 61,3 кг), Денес Карвальо (Бразилия), 5-1 - Вадим Малыгин (Сечь PRO и MMA-Север), 7-2-1