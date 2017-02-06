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Матч 16-го тура примеры «Валенсия» - «Реал» состоится 22 февраля на «Месталье»

Источник:  France PressКомментарии

Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия королевского клуба в клубном чемпионате мира, состоится 22 февраля.

Ранее гостевой матч «Реала» в 21-м туре чемпионата Испании против «Сельты», намеченный на 5 февраля, был перенесен из-за урагана, повредившего крышу стадиона в Виго. Новая дата проведения этой встречи пока не названа.

Команда Зинедина Зидана, набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу примеры, опережая на одно очко ближайшего преследователя - «Барселону».

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