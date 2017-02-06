Цурская и Самарин вошли в состав сборной России на юниорский ЧМ в Тайбэе

Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира в Тайпее, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Команда сформирована по спортивному принципу. В нее вошли фигуристы, занявшие первые три места на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира среди юниоров в Тайпее пройдет 15-19 марта.

Состав команды на чемпионат мира среди юниоров в Тайпее:

Танцы: Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, Алла Лобода – Павел Дрозд, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Амина Атаханова – Илья Спиридонов, Алина Устимкина – Никита Володин.

Девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская.

Юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.