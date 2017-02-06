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Организатор Spb Ladies Trophy: Сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла на турнире в следующем году

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор WTA St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что организаторы турнира сделают все возможное, чтобы в 2018 году участие в первенстве приняла россиянка Мария Шарапова.

- Мы очень сожалеем, что Мария не смогла сыграть в этом соревновании ни в основном турнире, ни в показательном из- за дисквалификации. Но в апреле она уже вернется к выступлению в турнирах, и хочется ей пожелать как можно быстрее выйти на свой привычно высокий уровень, - сказал Медведев ТАСС. - Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла в Санкт-Петербурге в следующем году. Игроки делятся друг с другом впечатлениями - уверен, Марии расскажут о том, как хорошо наш турнир организован.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

За карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров». 

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