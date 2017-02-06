Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону

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Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января Список сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля, будет утвержден правлением Союза биатлонистов России 31 января.

Губернатор Тюменской области: Будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять ЧМ-2021 по биатлону Губернатор Тюменской области и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев заявил, что будет отстаивать право проведения Тюменью чемпионата мира по биатлону в 2021 году.