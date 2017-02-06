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Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Источник:  Федерация биатлона УкраиныКомментарии

Федерация биатлона Украины огласила состав команды, которая выступит на чемпионате мира-2017 в австрийском Хохфильцене.

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Валентина Семеренко.

Мужчины: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Александр Жирный.

Напомним, на прошлом мировом первенстве, которое проходило в норвежском Холменколлене, украинцы завоевали только одну бронзовую медаль (Сергей Семенов - в спринтерской гонке).

Чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля. За день до старта турнира состоится внеочередной конгресс IBU.

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