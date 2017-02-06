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Денис Юсков: Думаю, зрителям понравится олимпийский каток в Канныне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков поделился впечатлениями от олимпийского катка в южокорейском Канныне, где с 9 по 12 февраля пройдет мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Сборная России прибыла в Каннын накануне, а сегодня провела первую тренировку.

«Каток похож на олимпийский, светлый. Думаю, что зрителям здесь понравится. Лед тоже неплохой. Мы ожидали, что будет что-то наподобие китайского Харбина, но нет. Мы еще не успели сделать работу, чтобы более детально оценить скоростные характеристики катка, но уже понятно, что лед скользит. Из неудобств: это дорога до катка - час езды без пробок, то есть два часа в день в автобусе сидеть приходится», - цитирует Юскова «Р-Спорт».


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