Артем Воронин: Нам было очень стыдно подъезжать к болельщикам после поражений

Нападающий «Спартака» Артем Воронин выразил сожаление перед болельщиками команды, которая снова не попала в плей-офф.

- С полным основанием могу говорить, что «Спартак» для меня – не пустой звук. И, когда осознаю, что мы который уже год без плей-офф – становится грустно. В первые годы я это не так остро чувствовал. Неудачи основной команды скрашивали успехи молодежной. Но сейчас второй сезон после возрождения мы опять проваливаем… От этого реально тяжело.

Мы очень часто в раздевалке говорили о болельщиках. И выходя на матч, и после проигрышей. О тех, кто пришел на стадион и об остальных – знаем же, сколько народа по всей стране поддерживают «Спартак». Да, нам очень стыдно было после очередного поражения подъезжать к болельщикам. Поднимать клюшки, благодарить их за то, что они пришли. Реально стыдно. Мы понимали, что если в следующий раз люди не придут – это будет нормально. В общем, в этом сезоне болельщики намного лучше сработали, чем команда, - рассказал Воронин в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что «Спартак» набрал 62 очка в 57 встречах чемпионата и 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.