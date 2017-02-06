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Путин поручил Максиму Решетникову исполнять обязанности губернатора Пермского края

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советскому спорту» стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом в понедельник назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова временным исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Исполнять обязанности чиновник будет до момента вступления в должность того, кто впоследствии будет избран главой региона.

Одновременно Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий, сообщила пресс-служба Кремля.

Максим Решетников связан с Пермским краем. Он родился 1 июля 1979 года в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». С этого же года он работал в главном управлении экономики администрации Пермской области. В 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук.

С 2009 года работал руководителем администрации губернатора Пермского края. В 2009-2010 гг. - директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России.

В 2010 году назначен первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. 23 апреля 2012 года назначен мэром столицы на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.

Решетников женат, имеет двух дочерей и сына.

Информации о том, испытывает ли он какие-то симпатии к местному футбольному клубу «Амкар», в редакции пока не имеется. Пермская команда сейчас идет в группе лидеров и борется за еврокубковые места в РФПЛ.


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