Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что для него стал открытием тот факт, что финансовое положение многих клубов ухудшилось.

- Денег в премьер-лиге становится все меньше. Остались только два клуба, способных вести активную трансферную политику - «Зенит» и «Спартак». Всем прочим в силу экономического кризиса становится тяжелее держаться на плаву. Примечательно, что почти все молодые игроки, с лучшей стороны зарекомендовавшие себя в первой части сезона, пошли на повышение. У них появился дополнительный стимул для развития. При этом те же Джикия, Цаллагов, Лунев сходу влились в новые коллективы, превосходящие по уровню предыдущие, - цитирует Бубнова Sportbox.

По мнению футбольного эксперта, гонку вооружений на трансферном рынке выиграет «Зенит».

- Если брать в целом по количеству и качеству сделок, то, пожалуй, «Зенит». Другой вопрос, как быстро смогут адаптироваться новички, а Луческу получит четкое представление об оптимальном стартовом составе, - добавил Бубнов.

На данный момент «Зенит» приобрел Эрнани, Андрея Лунева, Ибрагима Цаллагова, Йоана Молло, Сергея Зуйкова, Бранислава Ивановича. После 17 туров питерский клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от «Спартака» на пять очков.

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