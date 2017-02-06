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Глава Natus Vincere: Зарплаты у ксеров выше, чем у дотеров

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Глава организации Natus Vincere Евгений Золотарёв в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о новом составе Na’Vi и о зарплате киберспортсменов.

«[Иностранцы] Сильно отличаются. Они более профессиональны. У нас существенно изменился тренировочный процесс, постоянно происходит разбор противников до игры. Это было и ранее, но не всегда: не было настроения, не успели, кто-то опоздал. Всего этого сейчас нет. Дисциплинарные проблемы исчезли в принципе. Даже после выигранных матчей мы всё равно собираемся на разбор ошибок.

Мы стараемся не просто брать новых людей, выдавать им форму и платить зарплату. Мы пытаемся с ними работать и в плане донесения наших ценностей, ожиданий. У нас есть регулярные сессии общения с менеджментом, индивидуально с каждым игроком. Сейчас планируем привлекать и психологов. Пока не нашли достойных кандидатур, которые сильны и в психологии, и в базовом понимании игр, того, чем ребята занимаются.

Вопрос, который интересует всех. Зависит от игровой дисциплины. Есть мобильный киберспорт – Vainglory. Там зарплаты могут стартовать от 500 долларов. В League of Legends часть зарплат выплачивают организации, часть компенсируют Riot Games. В Dota 2 зарплаты небольшие — от 1 до 5-6 тысяч долларов, но там очень большие призовые. В год проводится 2-3 турнира по 3-4 млн призовых. Есть The International, где призовой может достигать и 20 млн.

Если говорить о Counter-Strike, то там турниры мэйджор – миллионники. Призовой фонд — 1 млн долларов, в год проходит 2 турнира. На остальных соревнованиях по CS разыгрывают примерно 250 тысяч и более. Соответственно, зарплаты у ксеров выше, чем у дотеров. Они тоже стартуют от 1-1,5 долларов. Иногда доходят до 10 тысяч и более, как в некоторых американских составах. От призовых игроки получают практически все: 80-100% от призового фонда в зависимости от организации».

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