Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал, при каких условиях российская теннисистка примет участие в Spb Ladies Trophy-2018.

- Я слышал об этом турнире много хорошего, и мне лично очень нравится директор турнира Александр Медведев, но у него в команде есть несколько персонажей с большими ртами, которым нужно будет уйти, - опубликовал слова Айзенбада в своем аккаунте в твиттере комментатор Владас Ласицкас.

Напомним, ранее генеральный Директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев заявлял, что организаторы рассчитывают на участие Шараповой в турнире в 2018 году.

Дисквалификация Шараповой за употребление мельдония истекает в конце апреля. Свой первый матч после отстранения 29-летняя теннисистка проведет на турнире WTA в Штутгарте.

I have an answer to @Formula_TX and Mr. Medvedev from Maria Sharapova's camp. pic.twitter.com/9wmIRpFtRq