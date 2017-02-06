Почта России выпустит 250 тысяч марок с талисманом ЧМ-2018

Почта России выпустит марку с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года.



Тираж марки с изображением волка Забиваки составит 250 тысяч экземпляров.

- 7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России, - рассказали ТАСС в пресс-службе почтового оператора.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.