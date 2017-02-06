Салах пропустит матч с «Фиорентиной»
Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах не примет участия в домашней игре 23-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», которая пройдет во вторник.
Как сообщила Corriere dello Sport, главный тренер римского клуба Лучано Спаллетти предоставил отдых игроку, который накануне в составе сборной Египта завоевал серебряные медали Кубка Африки
В этом сезоне Салах в 16 матчах серии А
забил восемь мячей и отдал четыре голевые
передачи.
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