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Салах пропустит матч с «Фиорентиной»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах не примет участия в домашней игре 23-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», которая пройдет во вторник.

Как сообщила Corriere dello Sport, главный тренер римского клуба Лучано Спаллетти предоставил отдых игроку, который накануне в составе сборной Египта завоевал серебряные медали Кубка Африки

В этом сезоне Салах в 16 матчах серии А забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.


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