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Диего Форлан: В «Арсенале» что-то идет не так, при Венгере команда не сможет бороться за чемпионство

Источник:  The NationalКомментарии

Лучший игрок чемпионата мира 2010 года уругвайский форвард Диего Форлан скептически оценивает перспективы лондонского «Арсенала».

- История запомнит Венгера как одного из величайших тренеров. Но «Арсенал» год за годом не может выиграть чемпионский титул. 

Мнения по поводу его работы расходятся. Это печально, потому что он действительно великолепный тренер. Я восхищаюсь его долголетием, но сейчас что-то идет не так. Они не смогут стать серьезными претендентами на титул, пока Венгер не уйдет.

В клубе должно произойти изменение менталитета, и оно должно начинаться именно с главного тренера. Если у него не получается – нужно его сменить. Изменения оказались не слишком удачными для «Манчестер Юнайтед», когда ушел Алекс Фергюсон, но это вполне может сработать в «Арсенале».

Когда об «Арсенале» говорят как о претенденте на чемпионство, люди обычно смеются, потому что они просто не могут себе представить такое, - написал Форлан в своей колонке для издания The National.

В данный момент канониры занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. 4 февраля подопечные Арсена Венгера уступили «Челси» со счетом 1:3.

Французский специалист бессменно тренирует команду с 1996 года.

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