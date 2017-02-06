«Урал» просматривает нападающего из Буркина-Фасо

На просмотре в «Урале» находится 18-летний форвард из Буркина-Фасо Абдулла Джафар, сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Джафар находится на просмотре в «Урале». Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», - цитирует Селюка ТАСС.

Сегодня Джафар принял участие в товарищеском матче команды с «Уфой» (0:1), отыграв первый тайм.

Напомним, африканский форвард принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Однако его переход в стан армейцев не состоялся.









