Георгий Черданцев: Конте? Это не игра на публику, а стопроцентная самоотдача

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе главного тренера «Челси» Антонио Конте.

«Конте – 12-й игрок «Челси». Это не игра на публику, а полное погружение в игру и стопроцентная самоотдача. Как и у всей команды», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Напомним, Конте встал у руля «синих» минувшим летом. На данный момент команда под его руководством лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.