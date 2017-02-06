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Георгий Черданцев: Конте? Это не игра на публику, а стопроцентная самоотдача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе главного тренера «Челси» Антонио Конте. 

«Конте – 12-й игрок «Челси». Это не игра на публику, а полное погружение в игру и стопроцентная самоотдача. Как и у всей команды», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Напомним, Конте встал у руля «синих» минувшим летом. На данный момент команда под его руководством лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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