Саболч Хусти подпишет контракт с китайским клубом

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Венгрии 33-летний Саболч Хусти будет играть в чемпионате Китая за клуб «Чанчунь Ятай».

«Чанчунь Ятай» согласовал условия перехода футболиста с франкфуртским «Айнтрахтом». Вскоре Хусти прибудет в Китай для прохождения медосмотра, сообщает Kicker.



Отметим, что 33-летний Саболч Хусти уже выступал за «Чанчунь Ятай» с 2014 по 2015 год, сыграв за китайскую команду 39 матчей и забив 9 мячей.

В «Айнтрахт» Хусти перешел зимой 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду из Франкфурта 15 матчей в бундеслиге, забив 2 гола. Ранее венгр играл за «Метц», «Ганновер 96» и «Зенит» (в 2009 - 2012 годах), с которым дважды становился чемпионом России.