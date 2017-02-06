Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Саболч Хусти подпишет контракт с китайским клубом

Источник:  KickerКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Венгрии 33-летний Саболч Хусти будет играть в чемпионате Китая за клуб «Чанчунь Ятай».

«Чанчунь Ятай» согласовал условия перехода футболиста с франкфуртским «Айнтрахтом». Вскоре Хусти прибудет в Китай для прохождения медосмотра, сообщает Kicker.

Отметим, что 33-летний Саболч Хусти уже выступал за «Чанчунь Ятай» с 2014 по 2015 год, сыграв за китайскую команду 39 матчей и забив 9 мячей.

В «Айнтрахт» Хусти перешел зимой 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду из Франкфурта 15 матчей в бундеслиге, забив 2 гола. Ранее венгр играл за «Метц», «Ганновер 96» и «Зенит» (в 2009 - 2012 годах), с которым дважды становился чемпионом России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он спустит все деньги на водку». Почти все, что нужно знать о новичке «Локо»«Он спустит все деньги на водку». Почти все, что нужно знать о новичке «Локо»Будущего футболиста железнодорожников арестовали, когда он пытался избить человека на вокзале.«Урал» просматривает нападающего из Буркина-ФасоНа просмотре в «Урале» находится 18-летний форвард из Буркина-Фасо Абдулла Джафар, сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»«Марсель» летом попытается приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко, сообщает Sport.ba.«Крылья Советов» интересуются нападающим «Генгама»«Крылья Советов» заинтересованы в приобретении форварда французского «Генгама» Янниса Салибура, сообщил ТАСС источник в самарском клубе.«Локомотив» хочет арендовать у «Челси» полузащитника Лофтуса-ЧикаМосковский «Локомотив» ведет переговоры с лондонским «Челси» об аренде английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает chelseablues.ru.Представитель Миранчука: Алексея на 100% в «Локомотиве» не будетПредставитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что игрок практически наверняка покинет столичный клуб.«Реал» поборется с «Барселоной» за молодого форварда «Фламенго»«Реал» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Винисиусу Жуниору, сообщает Diario Gol.Полузащитник «Терека» Иванов может продолжить карьеру в СШАПолузащитник «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает «Матч ТВ».«Айнтрахт» обыграл «Дармштадт» и вышел на третье место в бундеслигеМатч 19-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Айнтрахта».Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебошПотенциальный новичок «Локомотива» Стивен Колкер оштрафован полицией Лондона. Об этом сообщают британские СМИ.Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешитьГлавный тренер ПСВ Филипп Коку поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в петербургский клуб.Константин Сарсания: Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможенГлавный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал информацию, что российский нападающий команды Андрей Панюков может вернуться на родину.Бывший защитник «Ювентуса» Касерес может перейти в «Локомотив»Защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Tuttosport.Шкулетич, скорее всего, не покинет «Локомотив» зимойНападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, скорее всего, не покинет клуб в это зимнее трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в РоссииАгент защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист хотел бы остаться в России.Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)Футболисты китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» оригинально поздравили аргентинского форварда Карлоса Тевеса с 33-летием.Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в КитаеПолузащитник сборной Бразилии и туринского «Ювентуса» Эрнанес может стать игроком китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает Sohu.Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает об универсальном фланговом защитнике, на которого, по слухам, положил глаз «Спартак».«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эсбьергом»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной
Футбол
Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»
Футбол
Диего Форлан: В «Арсенале» что-то идет не так, при Венгере команда не сможет бороться за чемпионство
Теннис
Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами
Футбол
Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»
Теннис
Габашвили уступил Брандсу в финале квалификации турнира в Софии
Биатлон
Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»
все новости
Айнтрахт
Айнтрахткалендарьстатистика
Саболч Хусти
Саболч Хустивсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу
Возможные трансферы
Возможные трансферы