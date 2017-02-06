Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита».

Напомним, Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», перешел в питерскую команду летом 2015 года.

- Спорная ситуация, - считает Червиченко. - Конечно, он душа компании, балагур, свой парень. Как человек он капитанства в «Зените» достоин. Но в питерской команде с большим количеством своих воспитанников эту роль должен выполнять доморощенный футболист.

- Так не осталось их там практически...

- Тогда спорить не о чем. Если принять во внимание постоянную конкуренцию двух столиц, то назначение Дзюбы - это, с одной стороны, щелчок в сторону Питера, с другой - щелчок «Спартаку». Поэтому в этом плане счет 1:1.