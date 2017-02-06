Дмитрий Кудряшов: Ведем переговоры с Дуродолой, хотелось бы провести реванш в России

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов рассказал о своих планах на будущее, отметив, что на данный момент ведутся переговоры по реваншу с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Я слышал, что промоутеры ведут переговоры насчет реванша с Дуродолой. Мы бы хотели, чтобы бой прошел в России, но никаких договоренностей пока нет. Все, что мы делаем, мы делаем для зрителей – а реванши всегда интересны для болельщиков. Это будет резонансный бой, который многие хотят видеть. Это большой вызов для меня, потому что первый бой я проиграл. Поэтому, естественно, мне хочется отквитаться. Как сказал мой промоутер, это не вопрос денег, это мужские дела.

Моя главная цель более глобальная – стать чемпионом мира. А реванш с Дуродолой, если отбросить какие-то моменты, которые не касаются бокса и моего продвижения в рейтинге, очень многое значит лично для меня. Нужно доказать, что ты сильнее», – приводит слова Кудряшова Allboxing.ru.