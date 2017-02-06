Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной

Источник:  Газета.RuКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетовал на то, что о развитии любого вида спорта в стране судят только по выступление национальной сборной. 

- Стоит отметить, что в России совсем другая система, нежели в других странах. И лакмусовой бумажкой для любого вида спорта у нас является выступление национальной команды. Это то, по чему нас судят, — если нет медалей, сразу всем начинает казаться, что не работают ни тренеры, ни сама концепция.

На самом деле, у нас есть хорошие детские наставники, которые качественно работают с молодежью. Их не так много, но они есть. Когда же мы судим обо всем лишь по результатам сборных, впечатление получается несколько обманчивым, и иногда оно не соответствует действительности, - рассказал Кириленко.

Напомним, как мужская, так и женская сборные России по баскетболу не смогли квалифицироваться на олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Кириленко: ЦСКА несколько разбаловал нас своими победамиПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко полагает, что своими удачными выступлениями московский ЦСКА несколько разбаловал своих болельщиков.Андрей Кириленко: РФБ остается заплатить судьями, остальные долги проплаченыПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что федерация рассчитывает рассчитаться по всем долгам до лета.Андрей Кириленко: Россия имеет хорошие шансы в борьбе за женский ЧЕ-2019Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Россия уже подала заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и имеет хорошие шансы в борьбе за этот турнир.Андрей Кириленко: РФБ сделает все, чтобы поддержать «Вологду-Чевакату»Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал информацию о возможном прекращении существования женского клуба «Вологда-Чеваката».Андрей Кириленко напишет диссертацию на тему антидопингаПрезидент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что решил заняться научной деятельностью и скоро напишет диссертацию на тему антидопинга.Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерацияхПрезидент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.Кириленко подтвердил, что Домани объявлен в розыскПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подтвердил, что бывший исполнительный директор организации Дмитрий Домани объявлен в розыск.Бывший игрок сборной России и чиновник РФБ Дмитрий Домани объявлен в розыскБывший исполнительный директор Российской Федерации Баскетбола Дмитрий Домани разыскивается в связи с обвинением в мошенничестве.РФБ инициирует следственные действия по поводу долгов перед судьямиРоссийская федерация баскетбола (РФБ) инициировала проведение следственных действий. Поводом для расследования стала невыплата зарплаты и компенсационных расходов судьям и комиссарам в сезоне-2014/15.Россия сыграет с Турцией, Сербией, Латвией, Бельгией и Великобританией на Евробаскете-2017Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Своих соперников узнала сборная России.Россия попала в четвертую корзину при жеребьевке Евробаскета-2017Определился состав корзин при жеребьевке мужского чемпионата Европы, церемония которой пройдет завтра в Стамбуле.Андрей Кириленко: Мозгов – ключевой игрок сборной и «Лейкерс»Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает центрового Тимофея Мозгова ключевым игроком сборной и «Лейкерс».Россия стала партнером Турции на Евробаскете-2017, сборные сыграют в одной группеФедерация баскетбола Турции назвала Россию своим партнером в рамках чемпионата Европы 2017 года.РФБ покажет матч «Торонто» - «Нью-Йорк» в прямом эфиреОфициальный сайт Российской Федерации баскетбола покажет матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Нью-Йорком» в прямом эфире.Дэвид Блатт: Сборная России готова вернуться на прежние вершиныБывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт считает, что российская команда прошла через непростой период, но сейчас она готова совершить рывок и вернуться на прежние вершины.Андрей Кириленко: Колобков - достойная кандидатура на пост министра спортаПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначение Павла Колобкова на должность министра спорта РФ.Мяч без имени. Как в Петербурге почти задушили «Спартак» и почему он не сдаетсяМяч без имени. Как в Петербурге почти задушили «Спартак» и почему он не сдаетсяSpb.Sovsport.ru разобрался, как легендарный «Спартак» дожил до того, что у него отобрали название, и выяснил, кто будет спасать ситуацию.Андрей Кириленко: Пока обсуждалась лишь идея проведения в России женского Евробаскета-2019Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что на данном этапе с министерством спорта обсуждалась только идея проведения в России женского чемпионата Европы в 2019 году.Павел Коробков: Врачи сказали, что могу продолжать карьеру без ограниченийЦентровой ЦСКА и сборной России Павел Коробков заявил, что прошел обследование в связи с кардиологическими проблемами и получил разрешение на продолжение карьеры.Андрей Зубков: На чемпионате Европы у нас будут хорошие шансы на высокие местаФорвард краснодарского «Локомотива-Кубани» и сборной России Андрей Зубков считает, что баскетболистам национальной команды по силам выиграть медали чемпионата Европы 2017 года.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эсбьергом»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной
Футбол
Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»
Футбол
Диего Форлан: В «Арсенале» что-то идет не так, при Венгере команда не сможет бороться за чемпионство
Теннис
Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами
Футбол
Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»
Теннис
Габашвили уступил Брандсу в финале квалификации турнира в Софии
Биатлон
Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости
РФБ
РФБ