Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетовал на то, что о развитии любого вида спорта в стране судят только по выступление национальной сборной.

- Стоит отметить, что в России совсем другая система, нежели в других странах. И лакмусовой бумажкой для любого вида спорта у нас является выступление национальной команды. Это то, по чему нас судят, — если нет медалей, сразу всем начинает казаться, что не работают ни тренеры, ни сама концепция.

На самом деле, у нас есть хорошие детские наставники, которые качественно работают с молодежью. Их не так много, но они есть. Когда же мы судим обо всем лишь по результатам сборных, впечатление получается несколько обманчивым, и иногда оно не соответствует действительности, - рассказал Кириленко.

Напомним, как мужская, так и женская сборные России по баскетболу не смогли квалифицироваться на олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро.

