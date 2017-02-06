Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эсбьергом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на товарищеский матч с датским «Эсбьергом», который занимает 12-е место в таблице национального первенства.

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Ионов.

Запасные: Помазун, Набабкин, Кучаев, В. Березуцкий, Щенников, Витиньо, Оланаре.

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 17.30 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА опубликовал фото строящейся станции метроОфициальный аккаунт московского ЦСКА в Twitter выложил фото со стройки одноименной станции метро.«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Сегодня клубы РФПЛ сыграют 10 контрольных матчейНа сегодня запланировано сразу десять контрольных матчей с участием клубов премьер-лиги.Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.ЦСКА – «Эсбьерг». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В рамках контрольного матча на сборе в Компоаморе московский ЦСКА сыграет с датским «Эсбьергом».Хетаг Хосонов: В первые дни было трудно привыкнуть к требованиям, предъявляемым игрокам основыПолузащитник «молодежки» ЦСКА Хетаг Хосонов, присоединившийся к игрокам основы на сборе команды, поделился впечатлениями от тренировок под руководством Виктора Гончаренко.Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в ЕвропеПолузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, есть ли у него желание уехать в Европу.ЦСКАзка на новый ладЦСКАзка на новый ладВозглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны».Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаЧем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаОдна из главных интриг зимнего трансферного окна РФПЛ – переход Алексея Миранчука.Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищаетсяГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.ЦСКА – «Виктория». Дзагоев сделал 10 ключевых передачВчера в контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (Чехия) – 0:0.Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАМоделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАЦСКА не сумел поразить ворота чешской «Виктории» в контрольном матче, но показал качественный, содержательный футбол.В Туле двое фанатов осуждены за избиение иностранца после матча «Арсенал» – ЦСКАМировой судья в Туле признал виновными двух местных жителей в избиении иностранца после футбольного матча, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.ЦСКА – «Виктория» - 0:0. Как это было«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и чешской «Викторией».Помазун и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Викторией»ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с чешской «Викторией».Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболистБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.Тимур Жамалетдинов: Надеюсь, Гончаренко даст мне шанс проявить себяНападающий Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе ЦСКА.Василий Уткин: Миланов? Какая глубина мысли. Подумать только – собрались, тренируютсяОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова о физической форме столичного клуба.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эсбьергом»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной
Футбол
Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»
Футбол
Диего Форлан: В «Арсенале» что-то идет не так, при Венгере команда не сможет бороться за чемпионство
Теннис
Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами
Футбол
Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»
Теннис
Габашвили уступил Брандсу в финале квалификации турнира в Софии
Биатлон
Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в «Марселе»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика