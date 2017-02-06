ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эсбьергом»
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на товарищеский матч с датским «Эсбьергом», который занимает 12-е место в таблице национального первенства.
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Ионов.
Запасные: Помазун, Набабкин, Кучаев, В. Березуцкий, Щенников, Витиньо, Оланаре.
Наш состав на матч #ЦСКАЭсбьерг! pic.twitter.com/AncGSkL5H1— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 февраля 2017 г.
Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 17.30 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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