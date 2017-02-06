Virtus.pro вновь получила техническое поражение и вылетела с квалификации к DAC 2017

Команда Virtus.pro получила второе техническое поражение на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.



В матче против LQ у команды возникли проблемы с интернетом и за время паузы их устранить не удалось. Таким образом, «медведи» закончили свое выступление на квалификации.



Напомним, ранее Virtus.pro также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.