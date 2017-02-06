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Антони Марсьяль: Уход из «Юнайтед»? Не верьте тому, что пишут в газетах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль прокомментировал слухи о своем уходе из команды. Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью больше не рассчитывает на футболиста и готов отпустить его в другой клуб.

«Не верьте тому, что пишут в газетах. Спасибо. Вперед «Юнайтед», – написал француз на своей странице в Twitter.

Отметим, что в декабре прошлого года агент игрока заявил, что ведет переговоры о его трансфере в «Севилью».

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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