Жозе Моуринью: Не хочу быть тренером команды, которая хорошо играет, создает моменты, но не выигрывает матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, какой бы он хотел видеть стратегию и тактику своей команды.

- Я не хотел бы менять специфику нашей игры. Плохо быть тренером команды, которая хорошо и красиво играет, создает много голевых моментов, но не выигрывает матчи. Мы должны забивать, и сегодня команда делает это.

Очень часто, и особенно в Англии, я слышал, что играть компактно в обороне и эффективно на контратаках - недостаточно, даже если это приносит результат. Не помогли даже три чемпионских титула, - заявил Моуринью в интервью Sky Sports.

Jose Mourinho feels the praise for the playing style he has implemented in English football is long overdue: https://t.co/kvUivcSwQg pic.twitter.com/IWmiEcrfMe