Жозе Моуринью: Не хочу быть тренером команды, которая хорошо играет, создает моменты, но не выигрывает матчи
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, какой бы он хотел видеть стратегию и тактику своей команды.
- Я не хотел бы менять специфику нашей игры. Плохо быть тренером команды, которая хорошо и красиво играет, создает много голевых моментов, но не выигрывает матчи. Мы должны забивать, и сегодня команда делает это.
Очень часто, и особенно в Англии, я слышал, что играть компактно в обороне и эффективно на контратаках - недостаточно, даже если это приносит результат. Не помогли даже три чемпионских титула, - заявил Моуринью в интервью Sky Sports.
Jose Mourinho feels the praise for the playing style he has implemented in English football is long overdue: https://t.co/kvUivcSwQg pic.twitter.com/IWmiEcrfMe— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 6 февраля 2017 г.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. Последнее на сегодня поражение в чемпионате команда Моуринью потерпела 23 октября в матче 9-го тура с Челси (0:4). После этого манкунианцы одержали восемь побед и семь раз сыграли вничью.
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)
Голы
Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)
Предупреждения:
Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88
Место и дата
05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция