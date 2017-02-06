Дмитрий Селюк: Мне запрещен въезд в Россию и на Украину? Это просто смешно

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что ему запрещен въезд в Россию и на Украину.

– Это просто даже смешно, – цитирует Селюка «Евро-футбол». – Скажите: чтобы мне запретили въезд в эти страны, я должен был сделать что-то такое? Вот смотрите: во многих средствах массовой информации опубликованы мои фотографии с празднования 75-летия «Шахтера» в Украине... Объясняю для невежд и для других: я работаю дистанционно. За 4 года моего дистанционного руководства донецким «Металлургом» три раза эта команда занимала третье место в чемпионате Украины. То есть практически становилась чемпионом, потому что «Шахтер» и «Динамо» Киев там недосягаемы для других клубов. Потом, когда «Таврия» очутилась внизу турнирной таблицы, ко мне обратились, и я помог ей сразу подняться. Так вот, я руковожу в дистанционном режиме, и все, никаких проблем нет. Я делаю это в разных местах, не сосредотачиваюсь на одном клубе. В большей степени я занимаюсь футбольной деятельностью в Европе. Вот и все.