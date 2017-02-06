Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Сувон
Футбол  Локомотив0 : 0Сённерюск
Футбол  ЦСКА0 : 0Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексанлдр Овечкин: В игре с нами Радулов был лидером «Монреаля»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпилаз» Александр Овечкин прокомментировал выступление форварда «Монреаля» Александра Радулова.

- Я особо не слежу за ребятами. Но против нас Радулов сыграл замечательно. Был лидером команды, тащил за собой. Так и должны играть те, кто получают большое количество игрового времени. В общем, все довольны, все счастливы. Надо набирать очки, двигаться вперед, - передает слова Овечкина «Спорт FM».

Напомним, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Нестеров: Вернуться в КХЛ? Я играю в «Монреале», а в следующем году будет видноЗащитник «Монреаля» Никита Нестеров прокомментировал свой обмен в канадский клуб из «Тампа-Бэй Лайтнинг».Овечкину дали золотую клюшку и кристалл, а его фанаты остались без зубов (видео)Овечкину дали золотую клюшку и кристалл, а его фанаты остались без зубов (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал героем торжественной церемонии перед матчем с «Лос-Анджелесом».«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачиМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Вашингтона».Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» - «Лос-Анджелес» форварду хозяев Александру Овечкину вручили золотую клюшку. Этой награды российский нападающий удостоился за свои бомбардирские достижения.Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибокКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)Форвард «Монреаля» Александр Радулов ярко показал себя в потрясающем матче против «Вашингтона» (2:3).Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».Матч «Монреаля» и «Вашингтона» прерывался из-за дыры в бортуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» прерывался во время первого периода. Причиной стала дыра в борту на домашней арене «Монреаля».«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набралБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Удивительный эпизод с участием Александра Великого произошел в матче «Вашингтон» - «Бостон» (5:2).Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Александр Великий отличается второй день подряд – теперь он поразил ворота «Бостона».Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».Мозякин обходит Радулова. Вечный рекорд Александрова – на очереди!Мозякин обходит Радулова. Вечный рекорд Александрова – на очереди!Сегодня капитан «Магнитки» и лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин установил новый рекорд нашей лиги.Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛКапитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд нападающего Александра Радулова по результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ.Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Александр Великий покорил еще одну веху – теперь он взошел на 27-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:2.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «Эсбьерг». Онлайн (видеотрансляция)
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Футбол
Сол Кэмпбелл: В «Арсенале» пропал баланс между английскими и иностранными игроками
Футбол
Неймар: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за титул до конца, все еще возможно
Футбол
Бывший хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай»
Футбол
Дмитрий Селюк: Мне запрещен въезд в Россию и на Украину? Это просто смешно
Футбол
Жозе Моуринью: Не хочу быть тренером команды, которая хорошо играет, создает моменты, но не выигрывает матчи
Баскетбол
Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборной
Футбол
Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»
Футбол
«Урал» просматривает нападающего, который не подошел ЦСКА
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости