Алексанлдр Овечкин: В игре с нами Радулов был лидером «Монреаля»

Нападающий «Вашингтон Кэпилаз» Александр Овечкин прокомментировал выступление форварда «Монреаля» Александра Радулова.

- Я особо не слежу за ребятами. Но против нас Радулов сыграл замечательно. Был лидером команды, тащил за собой. Так и должны играть те, кто получают большое количество игрового времени. В общем, все довольны, все счастливы. Надо набирать очки, двигаться вперед, - передает слова Овечкина «Спорт FM».

Напомним, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».