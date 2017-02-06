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Луис Энрике: Завтра мы увидим, как «Атлетико» будет идти на риск

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями перед ответной игрой с мадридским «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании. Напомним, первая встреча прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

«Мои игроки хорошо знают, что такое большие матчи. Кубок страны – отличный турнир. Мы будем рады выйти в финал. «Атлетико» должен забить нам не меньше двух мячей, чтобы выйти в следующую стадию. Завтра мы увидим, как команда Диего Симеоне будет идти на риск.

«Барселона» нуждается в поддержке со стороны своих болельщиков. Этот фактор может сыграть решающую роль», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт каталонского клуба. 

Напомним, матч между командами состоится завтра (7 февраля) в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.

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