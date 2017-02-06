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Никита Нестеров: Вернуться в КХЛ? Я играю в «Монреале», а в следующем году будет видно

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Защитник «Монреаля» Никита Нестеров прокомментировал свой обмен в канадский клуб из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

- Перед игрой с «Флоридой» мне сказали, что меня обменяли в «Монреаль». Поблагодарил за совместную работу. После матча вернулся с командой домой на самолете. Поговорил с ребятами, больше с русскими. Мне пожелали удачи. Поехал домой, побыл два дня с семьей, а в воскресенье уже был на тренировке «Монреаля». Никто не знает, когда тебя обменяют. «Монреаль» - хорошая команда, посмотрим, как будет играться здесь.

Вернуться в КХЛ? Этот вопрос закрыт для меня на данный момент. Я играю в «Монреале», а в следующем году будет видно, - цитирует Нестерова «Спорт FM».

Напомним, что 31 января «Тампа» обменяла 23-летнего хоккеиста на канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта 2017 года.

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