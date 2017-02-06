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Бывший хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Венгрии 33-летний Саболч Хусти будет играть в чемпионате Китая за клуб «Чанчунь Ятай».

Официальный аккаунт китайского клуба в социальной сети Weibo сообщил о подписании игрока.

33-летний Саболч Хусти уже выступал за «Чанчунь Ятай» с 2014 по 2015 год, сыграв за китайскую команду 39 матчей и забив 9 мячей.

Во франкфуртский «Айнтрахт» Хусти перешел зимой 2016 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в бундеслиге, забив 2 гола. Ранее венгр играл за «Метц», «Ганновер 96» и «Зенит» (в 2009 - 2012 годах), с которым дважды становился чемпионом России.

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