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Владимир Гомельский: В ЦСКА нарушены определенные игровые связи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: В ЦСКА нарушены определенные игровые связи
Источник: ПБК ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Автодором» (95:80) в матче Единой лиги ВТБ.

– В команде нарушены определенные игровые связи. Это очень заметно. Димитрис Итудис всю игру против «Автодора» старался налаживать связи, как в сочетаниях отдельных игроков, так и в целом в команде. Результат получился неожиданным. Лучше выглядели (с моей точки зрения) сочетания игроков, которые крайне редко играли вместе на площадке в предыдущие месяцы. Нормальная тренерская практика. Она определяется перспективой дальнейшего прохождения команды по обоим турнирам. А «гнать тренера» – это очень «по нашему». Сначала рубануть с плеча, а потом подумать – зачем, – написал Гомельский.

После 15 матчей москвичи возглавляют турнирную таблицу турнира, одержав 14 побед. Команда из Саратова идет на девятом месте, в ее активе 5 побед и 10 поражений.

Матч

ЦСКА - Автодор - 95:80

Место и дата

05 февраля 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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