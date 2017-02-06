«Динамо»: Рассматриваем возможность приглашения Рабиу

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что столичный клуб раздумывает над приглашением ганского полузащитника Мохаммеда Рабиу.

«Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет», – заявил Кречетов.

Напомним, футболист на данный момент является игроком «Анжи», состав которого он пополнил минувшим летом. Ранее стало известно, что новые владельцы махачкалинского клуба решили отпустить ведущих игроков команды в связи с финансовыми трудностями.

В текущем сезоне ганец не принимал участие в официальных играх, а с 2013 по 2016 год Рабиу выступал за краснодарскую «Кубань» (51 матч, один гол).

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