Генеральный менеджер Virtus.pro: Специально уехали в клуб с надежным интернетом, видимо, это DDOS
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал второе техническое поражение команды по Dota 2 на на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.
Состав играет не с буткэмпа, мы специально уехали в клуб с надежным интернетом. Видимо, это DDOS.
— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 6 февраля 2017 г.
Завтра в 2 по Москве всё расскажем.— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 6 февраля 2017 г.
Напомним, что ранее Virtus.pro также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.
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