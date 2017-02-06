Генеральный менеджер Virtus.pro: Специально уехали в клуб с надежным интернетом, видимо, это DDOS

Илья «Lil» Ильюк: Ни одна команда ни в одной дисциплине не вкладывается настолько, насколько делаем это мы

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице в ВКонтакте выразил сожаление по поводу комментариев людей в интернете.