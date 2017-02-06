Анчелотти считает, что агент Косты подталкивает его к уходу из «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал высказывание полузащитника Дугласа Косты, который ранее заявил, что не чувствует себя счастливым в стане действующего чемпиона Германии.

По словам бразильца, в зимнее трансферное окно он получил предложения от английских из китайских клубов и намерен подумать о смене клубной прописки летом текущего года.

«Не читал интервью Косты, но мы регулярно общаемся. Дуглас счастлив находиться в нашем клубе. Когда дело доходит до недовольства, в игру вступают футбольные агенты, которые хотят оказать давление. Должен отметить, что у меня отличные отношения с игроком, мы общаемся каждый день. Думаю, если речь идет о подобном высказывании, то здесь больше стоит обратить внимание на агента», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Напомним, полузащитник выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел во всех турнирах 19 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.