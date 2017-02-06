Неймар: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за титул до конца, все еще возможно

Нападающий «Барселоны» Неймар уверен в том, что его команда по-прежнему сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула в текущем сезоне.

- Знаю, что нам будет сложно, но нет ничего невозможного. В прошлом сезоне у нас был отрыв в 12 очков, а выиграли мы, если я не ошибаюсь, всего 1-2 очка.



Впереди еще много матчей, и все возможно. Мы жаждем заполучить титул и будем бороться до конца.

Думаю, испанская лига сейчас лучшая в мире. Испанские клубы выиграли все международные трофеи за последние три года. «Реал» и «Барселона» выигрывали Лигу чемпионов, «Севилья» – Лигу Европы, - заявил Неймар.

«Барселона» в данный момент отстает в турнирной таблице примеры от «Реала» на одно очко, но королевский клуб имеет два матча в запасе (против «Валенсии» и «Сельты»).



