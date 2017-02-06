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Трудностей при пересечении границы России и Белоруссии не будет

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пограничная зона, создаваемая на границе между Россией и Белоруссией, появится не для того, чтобы затруднить перемещение граждан двух государств. Такое заявление сделали в Центре общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что главная причина создания погранзоны – борьба с транзитной миграцией, которая осуществляется нелегально, а также наркотрафиком и контрабандой. Никаких ограничений на перемещение граждан России и Белоруссии не накладывается.

Также отдельно подчеркивается, что все вводимые меры не предусматривают тотального пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Болельщики, которые следят за матчами своих клубов и хотят поддержать их, к примеру, в Минске, смогут это сделать в прежнем режиме. Ни визы, ни дополнительное время для прохождения границы, им не потребуются.

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